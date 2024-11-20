سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-11-2024 في البنوك

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-11-2024 في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ سجل في البنك المركزي 160.87 جنيه للشراء، و161.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 160.16 جنيه للشراء، مقابل 161.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 160.58 جنيه للشراء، و161.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة إلى 160.25للشراء، و161.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 155.89 جنيه للشراء، و161.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib نحو 158.27 جنيه للشراء، و161.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 149.87 جنيه للشراء، و161.45 جنيه للبيع.