أول رد أمريكي على مذكرة اعتقال نتنياهو: عقوبات ضد «الجنائية الدولية» وقيادات الكونجرس تتوعد كريم خان

يدرس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرض عقوبات على المحامي البريطاني والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول تحرك أمريكي بعد إعلان المحكمة قرارها، بحسب صحيفة «تيليجراف» البريطانية.

ودعا كبار السياسيين الجمهوريين أيضًا إلى فرض عقوبات، بما في ذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس مايكل ماكول، الذي دعا مجلس الشيوخ إلى سن تشريع لمعاقبة مسؤولي المحكمة على الفور.

إصدار مذكرة اعتقال ضد «نتنياهو»

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وجرائم ضد الإنسانية وارتكاب إبادة جماعية، فضلًا عن تجويع ملايين المدنيين الفلسطينيين، في أعقاب ذلك، تواجه المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، ردود فعل دولية واسعة النطاق بسبب قرارها.

وعود برد قوي على قرار الجنائية الدولية

وقال مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لـ«ترامب»، إن المحكمة ليس لها مصداقية ووعد برد قوي على المحكمة الجنائية الدولية عندما تتولى إدارة ترامب منصبها في 20 يناير المقبل.

وأعلنت بعض الدول الأوروبية أنها ستعتقل بنيامين نتنياهو في حال وصل إلى أراضيه، في أول رد وتعليق على قرار الجنائية الدولية، كما أكدت الامتثال للقرار، أبرزها هولندا والنرويج وأيرلندا وإيطاليا.

بريطانيا تحترم المحكمة.. والمجر تتحداها

كما قالت بريطانيا إنها تحترم المحكمة، ورفضت الحكومة البريطانية الإفصاح عما إذا كان سيتم القبض على نتنياهو إذا جاء إلى الأراضي البريطانية، في وقت تعهد فيه فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، بتحدي أمر اعتقال نتنياهو، ودعاه بدلا من ذلك لزيارة المجر.