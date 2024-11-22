رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

برلماني: قرار «الجنائية الدولية» لطمة على وجه نتنياهو ووزير دفاعه السابق

كتب:

شهد فريد
07:39 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص باعتقال نتنياهو

قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص باعتقال نتنياهو

اعتبر النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص باعتقال نتنياهو وجالانت ملزم، وإنه تطور كبير لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين بسبب الانتهاكات السافرة في غزة.

وطالب الكمار، في بيان له اليوم، كل الدول بأن تحترم القرار، وأن ينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أنه انتصار للقضية الفلسطينية ولطمة على وجه إسرائيل وحكومتها المتطرفة التي كانت تحسب أنها بعيدة عن أيدي العدالة.

قرار المحكمة الجنائية

وأشار نائب القليوبية، إلى أن قيام المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق جالانت بخصوص جرائم حرب في غزة، سيدفع لملاحقتهما من قبل كل الدول الأعضاء في الجنائية الدولية.

وشدد عضو مجلس النواب، أن الجنائية الدولية أوضحت أن جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

الجنائية الدولية انتصرت للشعب الفلسطيني

وتابع: صدور هذه القرارات تدل على أنه أصبح أمرا واقعا، وأن اعتقالهما بسبب جرائمهما قد يكون مسألة وقت، وأن كل دولة موقعة على اتفاق الجنائية الدولية مطالبة بتسليم جالانت ونتنياهو حال القدوم لها.

واختتم النائب مدحت الكمار بتوجيه التحية للمحكمة الجنائية الدولية، لانتصارها للشعب الفلسطيني وتوجيه لطمة للاحتلال بسبب جرائمه السافرة في غزة.

اقرأ المزيد:

باحث سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تأخرت في أمر اعتقال نتنياهو وجالانت

مات في الزنزانة.. أول رئيس دولة لاحقته المحكمة الجنائية الدولية (فيديو)

«أبو الغيط»: أحيي قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف بنيامين نتنياهو

عضو الحزب الديمقراطي: أمريكا لن تستطيع وقف إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو
بقلم شهد فريد