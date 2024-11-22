برلماني: قرار «الجنائية الدولية» لطمة على وجه نتنياهو ووزير دفاعه السابق

اعتبر النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص باعتقال نتنياهو وجالانت ملزم، وإنه تطور كبير لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين بسبب الانتهاكات السافرة في غزة.

وطالب الكمار، في بيان له اليوم، كل الدول بأن تحترم القرار، وأن ينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أنه انتصار للقضية الفلسطينية ولطمة على وجه إسرائيل وحكومتها المتطرفة التي كانت تحسب أنها بعيدة عن أيدي العدالة.

قرار المحكمة الجنائية

وأشار نائب القليوبية، إلى أن قيام المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق جالانت بخصوص جرائم حرب في غزة، سيدفع لملاحقتهما من قبل كل الدول الأعضاء في الجنائية الدولية.

وشدد عضو مجلس النواب، أن الجنائية الدولية أوضحت أن جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

الجنائية الدولية انتصرت للشعب الفلسطيني

وتابع: صدور هذه القرارات تدل على أنه أصبح أمرا واقعا، وأن اعتقالهما بسبب جرائمهما قد يكون مسألة وقت، وأن كل دولة موقعة على اتفاق الجنائية الدولية مطالبة بتسليم جالانت ونتنياهو حال القدوم لها.

واختتم النائب مدحت الكمار بتوجيه التحية للمحكمة الجنائية الدولية، لانتصارها للشعب الفلسطيني وتوجيه لطمة للاحتلال بسبب جرائمه السافرة في غزة.