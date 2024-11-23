أستاذ اقتصاد: مبادرة «سوق اليوم الواحد» رسالة طمأنة للمستهلكين

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مبادرة «سوق اليوم الواحد» ستكون تحت مظلة الجهود المبذولة والمستمرة من قبل الدولة، للتخفيف على المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تسعى دائما للقضاء على الاحتكار والتضخم، علاوة على ذلك فإنها تعمل على توفير السلع وزيادتها في الأسواق.

تعاون مثمر بين وزارتي التموين والإسكان

ولفت إلى أن التعاون والتنسيق بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والإسكان سيكون مثمر، موضحًا أن وزارة التموين مشرفة على السلع، وبالتالي ستضمن جودتها من خلال المراقبة المستمرة عليها، إذ أنها المعنية بهذا الملف.

مبادرة سوق اليوم الواحد رسالة طمأنة للمستهلك

وتابع: «الأسواق موجودة وموزعة على مختلف الأماكن، أي أنها ليست في مكان واحد، إلى جانب أن مبادرة سوق اليوم الواحد تأتي رسالة طمأنة للمستهلك، بأنه لن يكون هناك خفض في الكميات المعروضة من هذه السلع في المستقبل، ولا توجد أي زيادة للأسعار في المستقبل القريب».

وأشار إلى أن أي شائعات تنتشر بشأن ارتفاع الأسعار تعمل على جعل المستهلك يسعى لشراء كميات كبيرة من السلع، يمكن أن تفوق ميزانيته، وتفوق حاجز إمكانياته واستهلاكه، وهو الأمر الذي يؤدي إلى عملية التضخم.