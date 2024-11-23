فصل التيار الكهربائي عن 5 قرى وتوابعها في بيلا بكفر الشيخ للصيانة الدورية غدا

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات الكهربائية بعدد من قرى مركز بيلا، غداً الأحد 24 نوفمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 مساءً، ولمدة 5 ساعات، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية بالمغذيات.

أماكن فصل التيار الكهربائي بمركز ومدينة بيلا

وذكرت هندسة الكهرباء، في بيان اليوم السبت، أنّ المناطق والأحياء المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «قرية العلامية - قرية أبو بدوي - قرية الحوة - قرية الجرايدة - قرية الشطوط - وتوابعهم - ومنطقة المخبز الآلي بمدينة بيلا»، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع

وأهابت هندسة كهرباء بيلا، بالمواطنين في المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه.