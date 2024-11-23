محافظة الجيزة تعلن آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف

تنتهي محافظة الجيزة غدًا من تلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية، ومنها «مدير عام الإدارة العامة للأمن» و«مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني».

طريقة التقديم لوظائف محافظة الجيزة 2024

طالبت محافظة الجيزة الراغبين في شغل الوظائف بالتقدم والاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي ومعرفة المستندات المطلوبة. ويمكن الحصول على نموذج التقديم للوظيفة من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام محافظة الجيزة «الإدارة العامة للموارد البشرية».

المهارات المطلوبة لوظائف محافظة الجيزة 2024

وحددت محافظة الجيزة في الإعلان المهارات المطلوب توافرها في الراغبين لشغل الوظائف كالتالي:

المهارات الأساسية:

- إعداد الخطة السنوية للإدارة وبرامجها واحتياجاتها التشغيلية، ومتابعة التنفيذ لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتوجيهات، مع تقديم مقترحات لتطوير العمل.

- اقتراح الاحتياجات من الموارد البشرية بناءً على تحليل أعباء العمل، وكذلك تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لتحسين الأداء بالإدارة.

- تحديث دوري لسجلات الأداء الوظيفي وإعداد تقارير تقويم الأداء للمرؤوسين ورفعها للمستوى الأعلى.

- الإشراف على تأمين الأفراد والمنشآت ووسائل الاتصال المختلفة.

- متابعة استطلاع رأي الجهات الأمنية والرقابية بشأن العاملين الجدد المقرر تعيينهم بالديوان العام أو عند سفرهم للخارج.

المهارات الفنية:

- القدرة على القيادة والتوجيه والمتابعة.

- القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة في مجال العمل الوظيفي.

سنوات الخبرة:

- قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، الأول "أ"، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

التدريب اللازم لشغل الوظيفة:

- اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.