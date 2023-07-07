وظائف بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة.. الشروط والتخصصات المطلوبة

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن توافر فرص عمل بشركة «هالك» للأمن والحراسة.

نوعية الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب

وأوضحت محافظة الجيزة عبر المنشور، نوعية الوظائف المطلوبة بشركة «هالك» للأمن والحراسة، كالتالي:

** أفراد أمن: مصنع مكسرات بالمنطقة الصناعية في التجمع الخامس.

- المؤهل: بدءا من الدبلوم.

- السن: من 18 إلى 45 سنة.

- مدة العمل: 12 ساعة.

- السكن: يوجد سكن

- الوجبات: وجبتان

** أفراد أمن: قرية سياحية بالعين السخنة

- المؤهل: بدءا من الإعدادية

- السن: من 18 إلى 45 سنة

- مدة العمل: 12 ساعة

- السكن: يوجد سكن

** أفراد أمن: مخزن بالمنطقة الصناعية في أكتوبر

- المؤهل: بدءا من الإعدادية

- السن: من 18 إلى 45 سنة

- السكن: يوجد سكن

** أفراد أمن بالعلمين الجديدة

- المؤهل: بدءا من الإعدادية

- السن: من 18 إلى 45 سنة

- مدة العمل: 12 ساعة

- السكن: يوجد سكن

طرق تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة بشركة «هالك» للأمن والحراسة، والتي أعلنها الجهاز، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

كيفية التواصل مع المتقدمين

وحددت المحافظة، طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة بشركة «هالك» للأمن والحراسة، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».