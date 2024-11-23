وزير الري يتابع موقف حملة التوعية «على القد» لترشيد استهلاك المياه

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار والمشرف على الإعلام، عن موقف حملة التوعية المائية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا تحت عنوان «على القد»، بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات.

وأكد «سويلم» أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، والتأكيد على الدور الهام والفعال لأئمة وعلماء الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف في نشر المعلومات الصحيحة الخاصة المياه بين المواطنين من خلال المنابر الدينية والدروس والخطب، مع قيام الوزارة بتوفير المعلومات الدقيقة عن المياه في مصر لتصحيح أي مفاهيم قد تكون متداولة بين بعض المواطنين.

وأوضح التقرير قيام 21 إدارة مركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وبالتعاون مع المكتب الإعلامي بالوزارة، بعقد مجموعة من اللقاءات والندوات التوعوية والتي تضمنت 81 ندوة لأئمة الأوقاف بحضور 1980 إماما وواعظا، وذلك لإحاطة الأئمة بأبعاد قضية المياه ومن ثم توعية المواطنين بتحديات المياه ودعوتهم للقيام بدورهم في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة الضخمة المبذولة في هذا المجال.

كما تم أيضا عقد 49 ندوة بحضور 2165 من طلبة المدارس بمراحلها المختلفة والمعاهد العليا بمحافظات «الشرقية - القليوبية - الغربية - الإسماعيلية - كفر الشيخ - أسيوط - سوهاج - البحيرة - دمياط - القاهرة - المنيا - أسوان - المنيا - الجيزة - قنا - الإسكندرية - الفيوم - بني سويف - جنوب سيناء - الدقهلية - بورسعيد»، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الموارد المائية والري وشركات مياه الشرب والصرف الصحي ووزارتي الزراعة والبيئة.

ويجري الإعداد للعديد من الندوات التفاعلية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير والتي ستنفذ عن طريق رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم الري بالمحافظات وبمشاركة فرق التوعية المائية بالوزارة..

وقد وجه الوزير باستمرار أنشطة الحملة مع وضع برنامج للتقييم والمتابعة لأنشطتها معتمدا على مؤشرات واضحة لمدى تحقيق الحملة لأهدافها.