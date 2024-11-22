وزير الري: تحويل من يثبت تقصيره في تطهير مخرات السيول إلى التحقيق

قام الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة لمخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وتفقد مخر سيل غمازة الكبرى بمواقع (مبدأ المخر وعدة مواقع على المخر وموقع المصب)، كما تفقد مخر سيل الصف.

حماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية من أخطار السيول

أكد الدكتور سويلم حرصه الدائم على متابعة حالة مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات لضمان جاهزيتها التامة في التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، والتأكد من قدرتها على حماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية من أخطار السيول.

تحويل من يثبت تقصيره في أعمال التجريف وتطهير مخرات السيول إلى التحقيق

ووجه بقيام معهد بحوث المساحة بشكل فوري برفع قطاعات مصب مخر سيل غمازة الكبرى لتحديد كميات التجريف التي جرى تنفيذها أثناء تطهير المخر والإنتهاء من أعمال الرفع خلال 72 ساعة، مع تحويل من يثبت تقصيره في أعمال التجريف وتطهير مخرات السيول إلى التحقيق.

كما تفقد ترعة الخشاب، ووجه بسرعة إزالة تجمعات القمامة، مناشدا بضرورة حفاظ المواطنين على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، مؤكدا دور المحليات في منع إلقاء القمامة في المجاري المائية، وموجها بالتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظة الجيزة بخصوص حماية الترع والمصارف من إلقاء القمامة .

كما تفقد مصب تخفيف غمازة، موجها بالتطهير الفوري ورفع القمامة والمخلفات، والتوجيه لإدارة ري حلوان بالمتابعة المستمرة لإدخال أوامر التطهيرات على منظومة التطهيرات المعدة لهذا الشأن خلال 48 ساعة.