مؤيدوه وصفوها بـ«الانتصار».. تأجيل قضية ترامب الجنائية لأجل غير مسمى

ليلة سعيدة قضاها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ومؤيديوه، بعد إعلان قاضي محكمة نيويورك تأجيل قضية «أموال الصمت» المتهم فيها الرئيس المنتخب بـ34 تهمة جنائية، إلى أجل غير مسمى، ووصف مؤيدوه بـ«الانتصار»، بينما تحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن إلغاء القضية، فما التفاصيل؟

أعلن قاضي محكمة نيويورك تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية دفع أموال لممثلة أمريكية لعدم الإفصاح عن علاقتها به قبل الانتخابات الأمريكية 2016 ضد هيلاري كلينتون، في القضية المعروفة بـ«أموال الصمت»، والتي أدين في الرئيس المنتخب بـ34 تهمة جنائية لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ووافق القاضي الرئيسي في المحاكمة، خوان ميرشان، على تأجيل إصدار قراره بشأن الحصانة الرئاسية حتى يطلع على ملفات الأطراف، كما وافق على طلب «ترامب» بتقديم طلب رفض القضية، وأمر فريقه القانوني بتقديم أوراقه بحلول الثاني من شهر ديسمبر المقبل، وأعطى المدعين العامين أسبوعًا للرد.

لم يحدد القاضي موعدًا للحُكم

ولم يحدد القاضي موعدًا جديدًا للحكم أو يدلي بأي تصريحات أخرى بشأن التأخير، ووصف ستيفن تشيونج، المتحدث باسم ترامب، قرار القاضي بأنه «فوز حاسم» للرئيس المنتخب، مضيفًا: «لقد منحه الشعب الأمريكي تفويضًا بالعودة إلى البيت الأبيض والتخلص من جميع بقايا القضايا الملفقة».

وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن النيابة العامة وافقت على تأجيل النطق بالحكم الذي كان مقررًا في 26 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن من غير المرجح إصدار الحكم خلال فترة ولاية ترامب، لكنها بالوقت نفسه طلبت عدم إسقاط القضية ضده.

محامو ترامب يحاولون إثبات أن قضية «أموال الصمت» يجب رفضها

وجاء تأجيل القضية، في وقت، كان يحاول محامو دونالد ترامب إثبات أن قضية «أموال الصمت»، يجب رفضها في ضوء قرار المحكمة العليا بمنح الرؤساء الأمريكيين حصانة واسعة النطاق عن الأفعال الرسمية التي ارتكبوها أثناء توليهم مناصبهم، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية التي جرت في نوفمبر الجاري، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.