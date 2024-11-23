البرلمان العربي يشارك في المؤتمر الدولي لحماية الطفل الفلسطيني بالأردن

شارك البرلمان العربي، ممثلا في النائبة إحسان بركات عضو البرلمان العربي، في المؤتمر الدولي حول دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة عربية ودولية وأممية.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وناقش المؤتمر آليات حماية الأطفال الفلسطينيين في ظل سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

كما ناقش المؤتمر دور المجتمع الدولي في الدعوة لمساءلة كيان الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية، فضلاً عن دور مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، في ظل الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها على أيدي الاحتلال الغاشم.

دعم جهود حماية حقوق الفلسطينيين

وجاءت مشاركة البرلمان العربي في هذا المؤتمر الهام، في إطار حرصه الشديد على دعم الجهود العربية والدولية كافة لحماية وصون حقوق الطفل الفلسطيني الذي يواجه واقعًا مريرًا جراء حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.