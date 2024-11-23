بوريل: على دول الاتحاد الأوروبي تنفيذ قرار «الجنائية الدولية» بشأن نتنياهو وجالانت

أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن عدم وجود سلام في منطقة الشرق الأوسط أصبح ثمنه باهظا جدا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

تطبيق حل الدولتين

وأوضح «بوريل»، أنه يجب تنفيذ حل الدولتين وحماية القانون الدولي ودعم كل من يعمل على إرساء السلام، مشددًا على أن الصراع في الشرق الأوسط لم يعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل أصبح صراعا يهز العالم بأسره.

وشدد على أن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ليس سياسيا، وعلى دول الاتحاد الأوروبي تنفيذه لأنه ملزم، مضيفًا: «يجب ألا نصمت تجاه الإبادة والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة»، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية فرضت أكبر حملة تعتيم على حرية الصحافة لما يحدث في قطاع غزة.

وتابع أن التهديد بمعاقبة الدول التي تطبق قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو وجالانت غير معقول.

الجنائية الدولية تصدر أوامر باعتقال نتنياهو

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت الخميس الماضي، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.