استجابة عالمية لقرار «الجنائية الدولية».. دول أوروبية مستعدة لتنفيذ حكم اعتقال نتنياهو

سلط برنامج «الصحافة» الذي تقدمه الإعلامية آلاء شتا، على قناة «إكسترا نيوز»، الضوء على أهم الموضوعات الصادرة في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، من بينها «استجابة لـ «الجنائية الدولية»: دول أوروبية تستعد لتنفيذ اعتقال «نتنياهو وجالانت».. وقلق إسرائيلي من توسيع مذكرات المحكمة» و«إدراج 27 جامعة مصرية بتصنيف «تايمز» العالمي للتخصصات البينية».

دول أوروبية تستعد لتنفيذ اعتقال «نتنياهو وجالانت»

وعلق زكي القاضي، الكاتب الصحفي، على تقرير «استجابة للجنائية الدولية: دول أوروبية تستعد لتنفيذ اعتقال «نتنياهو وجالانت».. وقلق إسرائيلي من توسيع مذكرات المحكمة»، بأنه لابد على الشعب الإسرائيلي التخلص من رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو لو كان يريد استعادة أسراه، ويستعيد تاريخه ويؤمن ما زرعه خلال الـ 75 عام الماضيين.

نتنياهو يعد الأخطر على الإسرائيلين أنفسهم

ولفت إلى أن نتنياهو يعد الأخطر على الإسرائيلين أنفسهم، متابعًا: «هناك بعض الأشخاص تعتقد أن بنيامين نتنياهو يريد تحقيق أهدافه كاملة وبسرعة عالية في التنفيذ، لذا فهو يعد خطر على الإسرائيلين ولابد التخلص منه، لكي يتم إنقاذ المحتجزين الإسرائيلين، وإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يتم استهدافه يوميا من حيفا وعكا».