الأجزاء المحذوفة من منهج الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم، الأجزاء المحذوفة لطلاب الصف الأول الثانوي العام دمج لمقرر مادة الفلسفة والمنطق للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/ 2025، مؤكده، أنه يتم حذف الأسئلة الواردة علي الأجزاء المحذوفة في الكتاب المدرسي.

وجاءت الأجزاء المحذوفة من مباحث الفلسفة، على النحو التالي:

منهج الفلسفة

- الفصل الأول التفكير الناقد والإبداعي صفحات 13 و14 و15، الفصل الثاني مباحث الفلسفة ومشكلاتها الأساسية صفحات 25 و26 و27، ورسم الإطار الفكري والأيدلوجي للمجتمع صفحة 30 المحذوف ثالثا فقط.

المحذوف من المنطق

- الفصل الأول: الكليات الخمس صفحات 59 و60 و61، درس تصنيف القضايا من حيث البسيط والمركب صفحة 65، أنواع القضايا المركبة - تقسيم القضايا البسيطة «الحماية» التقسيم الرباعي للقضية الحملية صفحة 66، الفصل الثاني الاستدلات تعريفه وانواعه من صفحة 81 حتى 102، موضحة أنه يحذف بالتبعية الأسئلة الواردة على الأجزاء المحذوفة في الكتاب المدرسي.