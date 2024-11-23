جدول امتحانات شهر نوفمبر لأولى وثانية ثانوي 2024.. تبدأ 1 ديسمبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لأولى وثانية ثانوي 2024، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتبارًا من يوم 1 من شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة أنه يتم التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية بشأن الامتحانات والاستعدادات لها.

جدول امتحانات شهر نوفمبر لأولى ثانوي

- يُعقد يوم الأحد الموافق 1 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

- يُعقد يوم الاثنين الموافق 2 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادتي التاريخ والفلسفة والمنطق

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الرياضيات

- يُعقد يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة العربية

- يُعقد يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة العلوم المتكاملة

يُعقد الامتحان خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل فترة كاملة أو نصف فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية، وطبقاً للقرار رقم 138 بتاريخ 14 أغسطس 2024.

جدول امتحانات شهر نوفمبر لثانية ثانوي علمي

- يُعقد يوم الأحد الموافق 1 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة العربية

- يُعقد يوم الاثنين الموافق 2 من شهر ديسمبر 2024 امتحان مادة الرياضيات

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادتي الكيمياء والأحياء

- يُعقد يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتطبيقات الرياضيات

- يُعقد يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الفيزياء

جدول امتحانات شهر نوفمبر لثانية ثانوي أدبي

- يُعقد يوم الأحد الموافق 1 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة العربية

- يُعقد يوم الاثنين الموافق 2 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الرياضيات

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة علم النفس والجغرافيا

- يُعقد يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة التاريخ