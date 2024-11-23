زراعة المنوفية: ارتفاع توريد القطن لـ«8417 كيس» والمزاد الأسبوع المقبل

أكد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، ارتفاع توريد محصول القطن خلال الأسابيع الماضية في الأراضي الزراعية إلى 8417 كيس في مراكز التجميع الثلاثة «أبنهس - الرمالي - جنزور»، وجاري الآن استقبال القطن من المزارعين بالحلقات المجمعة على مدار الساعة.

موعد مزاد القطن الثالث

وأشار «أبو طالب» في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن موعد مزاد القطن من المحتمل أن يكون خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن المكان والمعاد بالتحديد سيتبين خلال الأيام القادمة عقب الانتهاء من فرز حلقات القطن داخل مراكز التجميع، موضحا أن المساحة المزروعة من القطن 4457 فدانا والمحصول المزروع هو الإكثار صنف جيزة 97.

سعر قنطار القطن اليوم

وأضاف «أبو طالب» أن سعر قنطار القطن اليوم بلغ 12 ألف جنيه وفقا لآخر مزاد عُقد بالإسكندرية وهو الحد الأدنى لبيع محصول القطن الذي حدده مجلس الوزراء لضمان حق المزارعين، ودخلت محافظة المنوفية بإجمالي 1989 كيسا في المزاد الأول، وعدد 2883 كيس قطن في المزاد الثاني، ويوجد حتى الآن 3545 كيس في مراكز التجميع تمهيدا للمزاد الثالث.