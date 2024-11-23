أسعار الأسمنت اليوم السبت 23-11-2024 في أسواق مواد البناء
كتب:
سعيد رمضان
12:40 م | السبت 23 نوفمبر 2024
الأسمنت- صورة أرشيفية
كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار الأسمنت اليوم السبت 23-11-2024، حيث سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 2957 جنيهًا في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك.
أسعار الأسمنت اليوم
وسجل سعر طن الأسمنت اليوم في مصر بمختلف الأسواق المحلية، بحسب آخر تحديث، ما يلي:
سعر الأسمنت اليوم
- سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 3275 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 2900 جنيه.
- سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2775 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 2800 جنيه.
- سجل سعر طن أسمنت بني سويف نحو 2800 جنيه.
- سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2860 جنيهًا.
سعر طن الأسمنت اليوم
- سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 2780 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 نحو 2795 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت المعلم في الأسواق المحلية نحو 2800 جنيه.
- سجل متوسط سعر طن أسمنت المخصوص نحو 2850 جنيهًا.
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