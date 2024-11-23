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شهيدان في قصف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مستشفى كمال عدوان شمال غزة

كتب:

عمرو هلال
12:51 م | السبت 23 نوفمبر 2024
مستشفى كمال عدوان

مستشفى كمال عدوان

أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بارتقاء شهيدين جراء قصف الاحتلال تجمع للمواطنين عند بوابة مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

مسيّرات الاحتلال تلقي قنابل على المستشفى

وأصيب عدد من أفراد الكادر الطبي داخل مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، جراء إلقاء مسيّرات الاحتلال قنابل على ساحة المستشفى، 

وقال مصدر طبي في المستشفى لـ «القاهرة الإخبارية»، إن مسيّرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مولد الكهرباء، ما تسبب بأضرار كبيرة.

وأكد أنه لا يوجد بديل لهذا المولد الذي تعتمد عليه جميع أقسام المستشفى، وعدم توفر إمكانيات لإصلاح الأضرار في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل.

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بقلم عمرو هلال