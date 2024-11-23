ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الصادر والوارد من البضائع العامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11 ألفا و850 طنا تشمل: 3750 طن يوريا و2000 طن جبس معبأ و6100 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31 ألفا و786 طنا تشمل: 7400 طن قمح و7000 طن عدس و5716 طن حديد و3100 طن ابلاكاش و1370 طن خشب زان و7200 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127 ألفا و440 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 197 ألفا و196 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3642 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا والقليوبية، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4952 حركة.