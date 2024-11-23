إنقاذ تايلاندي تعرض لهجوم دب ضخم في حديقة الحيوان.. خطأ كاد ينهي حياته

لحظات مرعبة عاشها الشاب نايفوم برومراتي، خلال زيارته إلى حديقة حيوان في ريف تايلاند، بعدما تحولت زيارته إلى كابوس بسبب هجوم دب مفترس يزن حوالي 250 كيلوجرامًا عليه، وانتهت الحادثة بمعجزة ربانية أنقذت الشاب من براثن الحيوان المفترس.

استفزاز دب مفترس ينتهي بكارثة

قرار خاطيء اتخذه صاحب الـ36 عامًا، خلال زيارته إلى حديقة الحيوان، وهو استفزاز «الدب» الذي يٌدعى «بينج» من خلال تعليق أوعية من الأرز فوقه، هنا جاءت اللحظة الكارثية، حينما وقف الدب على رجليه الخلفيتين وسحبه إلى أسفل، ومن ثم إلى داخل القفص، وفقد وعيه بعدما تعرض لهجوم الدب.

«كان الدب يتجول في الحظيرة بعيدًا عن الزوار يبحث عن الطعام لأنه كان جائعًا، وما فعله الشاب من استفزازه للحصول على الطعام جعله يشعر بالغضب»، حسب بير مبونساب، من خدمة الإنقاذ، في خون خاو كو باي، ونشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وسيطرت حالة من الرعب على أصدقاء الشاب، بعدما تم سحبه إلى الأسفل، من قبل الدب المفترس.

محاولة إنقاذ الشاب من براثن الدب

محاولات كثيرة باءت بالفشل، من قبل أصدقاء «نافيوم» لإنقاذ صديقهم، إذ ضربوا الدب بالعصى، وإلقاء الماء البارد عليه، ولكن دون جدوى، وهو ما كان يزيد الحيوان غضبًا وهجومًا على فريسته، وعن طريقة إنقاذ الشاب ركض أحد الأفراد المسؤلة عن الحديقة بعمود كبير محاولًا إبعاد «الدب»، ومن الجهة الأخرى أسرع أصدقاء «نافيوم» بسحبه إلى الخارج.

«أصيب الشاب بجروح خطيرة في ظهره وجوانبه دخل على أثرها إلى المستشفى تحت الرعاية الطبية» وفق «مبونساب»، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق حقن مهدئة على الدب، من أجل نقله إلى الحياة البرية.