فوضى في تايلاند.. 200 قرد تقتحم بلدة وتهاجم مركز الشرطة (فيديو)

في واقعة غريبة وغير مسبوقة، شهدت بلدة لوبوري التايلاندية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية أحداثًا فوضوية؛ حيث اقتحم حوالي 200 قرد المدينة وشنوا هجمات عشوائية على الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك مركز الشرطة المحلي، ما تسبب في حالة من القلق وسط السكان.

قرود غاضبة تقتحم بلدة تايلاندية

وأفادت الشرطة التايلاندية بأن عناصرها اضطروا إلى التحصين والاختباء داخل مركز الشرطة لحماية أنفسهم من غارات القرود الغاضبة التي حاولت اقتحام المبنى، كما وصف القائد في الشرطة سومتشاي سيدي الحادثة بأنها «فوضى عارمة»، مشيرًا إلى أن القرود كانت تبحث عن الطعام وتتسبب في أضرار بالممتلكات.

Breaking : Police barricaded their own station to defend themselves from 200 rampaging escaped monkeys in Thailand. pic.twitter.com/kwGRoCIFM3 — The Rill (@TheRillofficial) November 18, 2024

وإلى جانب تحصين أفراد الشرطة أنفسهم داخل مركز الشرطة، عملوا على طرد القرود عن طريق إغلاق الأبواب والنوافذ وإصدار أصوات عالية، كما تم استدعاء قوات إضافية من الشرطة المرورية والحراسة للتعامل مع هذا الوضع غير المعتاد، حسب ما ورد على موقع «روسيا اليوم».

حوادث متكررة لهجوم القرود

وتعاني بلدة لوبوري منذ سنوات من مشكلة تكاثر القرود وزيادة عدوانيتها؛ إذ تتعرض المحاصيل والممتلكات للهجوم بشكل متكرر، ورغم الجهود التي تبذلها السلطات لبناء سياجات وحواجز لمنع القرود من دخول المناطق السكنية، فإن هذه الحوادث ما زالت مستمرة وواردة من وقت لآخر.

1,600 monkeys who stole and attacked people in Thailand were imprisoned. pic.twitter.com/teoLD6eGIv — News Of The Globe (@NewsOfEarthTr) November 15, 2024

تعجب نشطاء الـ«سوشيال ميديا»

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام المحلية مجموعة من القرود تجلس على سطح مركز الشرطة، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات في التعامل مع هذا الوضع، وأثارت هذه الصور تعجب كثيرين من رواد منصات التواصل الاجتماعي؛ لقدرة القرود من السيطرة على مركز الشرطة.