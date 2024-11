فوضى في تايلاند.. 200 قرد تقتحم بلدة وتهاجم مركز الشرطة (فيديو)

في واقعة غريبة وغير مسبوقة، شهدت بلدة لوبوري التايلاندية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية أحداثًا فوضوية؛ حيث اقتحم حوالي 200 قرد المدينة وشنوا هجمات عشوائية على الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك مركز الشرطة المحلي، ما تسبب في حالة من القلق وسط السكان.

وأفادت الشرطة التايلاندية بأن عناصرها اضطروا إلى التحصين والاختباء داخل مركز الشرطة لحماية أنفسهم من غارات القرود الغاضبة التي حاولت اقتحام المبنى، كما وصف القائد في الشرطة سومتشاي سيدي الحادثة بأنها «فوضى عارمة»، مشيرًا إلى أن القرود كانت تبحث عن الطعام وتتسبب في أضرار بالممتلكات.

Breaking : Police barricaded their own station to defend themselves from 200 rampaging escaped monkeys in Thailand. pic.twitter.com/kwGRoCIFM3