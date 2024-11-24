تفسير حلم الصلاة في المنام لابن سيرين.. دلالات مختلفة للفريضة والنافلة

حلم الصلاة في المنام من الرؤى التي تكرر كثيرًا، ويحمل هذا الحلم العديد من الدلالات والمعاني التي تختلف باختلاف حالة الرائي وظروفه الاجتماعية والنفسية، واهتم المفسرون بتفسير هذا الحلم منذ القدم، إذ جرى ربطه بالعديد من الأمور الحياتية والدينية.

تفسير حلم الصلاة في المنام لابن سيرين

وبحسب كتاب «تفسير الأحلام» لـ«ابن سيرين»، فإنّه من رأى أنه يصلي في بستان فإنه يستغفر الله تعالى، فإن صلى في مزرعة سدد دينه، ومن رأى أنه يصلى جالسًا لعذر، فإن عمله لا يقبل، فإن صلى على جنبه فإنه يمرض، ومن صلى وخرج من المسجد نال خيرًا، وإن صلى راكبًا فيصيبه خوف شديد، وإن صلى الإمام راكبًا ومعه ناس وكانوا في حرب انتصروا، ومن رأى أن صلاة فاتته ولا يجد موضعًا يصلي فيها تلك الصلاة فيتعسر عليه ما هو فيه في أمر الدين، أو الدنيا، وإن ترك الصلاة عمدًا أو جاحدًا ونوى أن يقضيها فإنه يستخف بالإسلام.

تفسير حلم الصلاة بطريقة خاطئة

وبحسب «ابن سيرين» فإنّه من رأى في منامه أنّه سلّم، وقد خرج من صلاته على تمامها فإنه يخرج من كل هم ويرجع أمره إلى المحبة، فإن سلم عن يمينه فهو صلاح بعض أموره، وإن سلم عن يساره فتضطرب عليه بعض أموره، فإن سلم عن اليسار قبل اليمين، فيدل على اقتفاء الشر واتباع البدع، وإن قام من صلاته ولم يسلم كان دليلًا على إهمال رأس المال، وإذا صلى الصحيح صلاة المريض في المنام دل على التردد في القول والعمل، وإن صلى مكشوف العورة دل على الفحش في الصوم، أو الصدقة بالحرام أو اتباع البدعة.

والكلام في الصلاة يدل على الرجوع فيما وهبه أو تصدق به، فإن أسرّ في القراءة موضع الجهر في المنام أو العكس وكان حاكمًا، حكم بالجور ومال إلى البدعة والرياء، ومن سبق إمامه في الركوع والسجود فإنه يدل على مخالفة الوالدين، وربما ابتلي بالنسيان، وإن رأت إمرأة إنها تؤم الرجال فإنها تموت لأنها لا تصلح للإمامة فلا يكون ذلك إلا عند الموت تتقدم أمامهم، ومن رأى أنّه يضحك في صلاته فإنه كثير اللهو في الصلاة، ومن رأى أنه يصلي وهو سكران فإنه يشهد بالزور، ومن صلى وهو جنب فإنه فاسد الدين، ومن رأى أنه يصلي لدبر القبلة فقد نبذ الإسلام وراء ظهره.

تفسير حلم صلاة الفريضة في المنام

وصلاة الفرض في المنام ولاية أو رئاسة وأداء أمانة، وتدل على وفاء العهد، ومن رأى أنه يصلي الفريضة ركعتين فإنه يسافر، ومن رأى أنه يصلي الصبح فإنه وعد قريب يأتيه، ومن صلى الصبح فإنه يدل على يمين يحلفها، ومن رأى أنه يصلي الظهر فإنه يظهر بحاجته خاصة إذا أتم الصلاة، لأن إتمام الصلاة يدل على إتمام ما يريد الإنسان، فإن كان مدينًا سدد عنه دينه واتسع رزقه.

ومن رأى أنه يصلي صلاة الظهر في يوم صحو طلق فإنه يعمل عملاً ويتوسط فيه، فإن كان اليوم غائمًا فإنه عمل في هم، والظهر يدل على التوبة، لأن الكعبة تحولت ظهراً عن بيت المقدس، وربما دلت على محاربة الشيطان.

وصلاة العصر يمين يحلفها، أو أنه أمر يتم له بعد عسر ومشقة، والعصر دال على الظفر والنصر، وربما دل على الهداية والخير، ومن رأى أنه يصلي المغرب، وقد غابت الشمس، فإن الأمر الذي يطلبه قد انقضى، وصلاة المغرب تدل على فراغ الأعمال وراحة التعبان، أو على فراق أحد الوالدين، أو أنه في أمر قد انتهى ويدركه عاجلاً، وتدل صلاة العشاء على نفاد العمر لأنها آخر شغله وبعدها ينهض إلى نومه الذي يشبه موته، أو يقوم بما فرض الله عليه من أمر عياله كالطعام والشراب واللباس.

ومن رأى أنه يصلي العشاء دل ذلك على التجهيز للسفر، أو الزواج، أو الانتقال من مكان لمكان، وربما دلت صلاة العشاء على العشا في العين وضعف النظر، وتدل على فسحة الأجل لبعدها عن الفجر، ومن رأى أنه يصلي العشاء، فإن ذلك مكر وخديعة، وصلاة الضحى في المنام دالة على البراءة من الشرك والقسم البار، وربما دلت على السرور.

تفسير حلم صلاة النوافل في المنام

ومن رأى أنه يصلي صلاة العتمة فإنه يقوم بأمر عياله، وبما تسكن نفوسهم إليه، وصلاة تحية المسجد دالة على الإنفاق للأقرباء والمساكين، وصلاة الغفلة في المنام دالة على صدقة السر، وصلاة الجنازة في المنام دالة على الشفاعة أو على النقص في الصلوات المفروضة كالسهو في القيام والقعود، ومن رأى أنه يصلي على الميت فإنه يكثر له الدم، وصلاة التراويح في المنام دالة على التعب وقضاء الدين.

ومن رأى أنه يصلي التراويح مع الناس تزول وحشته وينشرح صدوره، وصلاة الاستسقاء في المنام دالة على الخوف والتقتير وغلاء الأسعار وكساد المعيشة، وهي تدل على حادث في ذلك المكان من حاكم أو سلطان، وصلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر تدل على السعي إلى إيصال الراحة لمن دلت الشمس أو القمر عليه، وربما دل ذلك على توبة الفاسق وإسلام الكافر أو على موت عالم.

ومن رأى أنه يصلي النافلة، أو التطوع فإنها تدل على صلاح دينه وتمسكه بالسنة، أو أنه يقوم بأمر الآخرة، وصلاة النافلة دالة على التودد والتقرب إلى قلوب الناس بالخدمة أو بالمال، وإن كان الرائي عازبًا تزوج، وإن كان متزوجًا رزق بولدين ذكرين لقوله تعالى: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» وإن صلى تطوعا لله تعالى وكان فقيرًا استغنى ونال خيرًا أو تقرب إلى الله تعالى، وربما ألف بين قوم لتشتت أهوائهم.

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام

وصلاة الجمعة في منام تدل على تحقيق ما يريد المصلي، أو على الفرح وشهود الأعياد، والمواسم والحج، وصلاة الجمعة مثل صلاة القصر تدل على السفر، أو على الفرج القريب والاجتماع بالحبيب.

وصلاة عيد الفطر في المنام دالة على قضاء الدين وشفاء المريض والتخلص من الشدائد وزوال الهموم، أما صلاة عيد الأضحى تدل على تقليد الأمور وحفظ الوصية وربما دلت الصلاتان على ملاقاة الأعداء لأنّ ملاقاتهم تكون بالتكبير.

تفسير حلم الوضوء في المنام

ومن رأى في المنام أنه توضأ على وضوئه بما يجوز به الوضوء فإنه نور على نور، وربما دل الوضوء على قضاء الحوائج عند أرباب الصدور، فإن كمل الوضوء دل على بلوغ قصده، وإلا فلا، والوضوء صالح في كل الأديان وأمان من الله تعالى، ومن توضأ في سرب أو اغتسل فإنه يظفر بشيء كان سرق له، وإن توضأ بما لا يجوز الوضوء به فهو في جهد ينتظر الفرج منه، وذلك الأمر الذي هو فيه لا يتم، ومن صلى بغير وضوء وكان تاجرًا فإنّها تجارة ليس لها رأس مال وإن كان صاحب ولاية فليس له جند.

أما من رأى أنه يتوضأ وأتم وضوءه، فإن كان مهمومًا فرّج الله تعالى همه أو خائفًا أمنه الله مما يخاف أو مريضًا شفاه الله تعالى أو مدينًا قضى الله دينه أو مذنبًا كفر الله تعالى عن ذنوبه، ومن رأى أنه لم يتم وضوءه فإنه لا يتم أمره الذي هو طالبه، ومن رأى أنّه توضأ بماء ساخن أو اغتسل به أو شربه أصابه هم ومرض.