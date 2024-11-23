سعر السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق والمحلات

شهد سعر السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق المحلية، استقرار في الأسعار وفقا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء، خاصة أنه يدخل ضمن السلع الغذائية الأساسية التي يستخدمها المواطنون بشكل يومي في المنازل، بجانب زيادة الطلب عليه في الكافيهات ومحلات بيع الحلوى.

سعر السكر اليوم في الأسواق المحلية

وكشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء عن سعر السكر اليوم السبت، كالتالي:

سعر السكر اليوم للمستهلك

سجل سعر السكر اليوم السبت في الأسواق المختلفة للمستهلك 31.35 جنيه للكيلو الواحد «سعر البيع للمستهلك»، بينما سجل سعر كيلو السكر في المنافذ 35.20 جنيه وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

استعرضت بوابة الأسعار تفاصيل أسعار أبرز السلع الغذائية اليوم في الأسواق والمحلات، وجاءت كالتالي:

- بلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ: 32.45 جنيه.

- متوسط سعر كيلو الفول المعبأ: 52.53 جنيه.

- وصل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ: 24.37 جنيه.

- متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأ: 27.17 جنيه.

- متوسط سعر كيلو العدس الصحيح المعبأ: 62.87 جنيه.

- متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة: 25.67 جنيه.

متوسط سعر كيلو زيت عباد الشمس وصل إلى 86 جنيه .