وزير المالية البحريني يبحث دعم التعاون الاقتصادي مع سفيرة مصر في المنامة

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مصر ومملكة البحرين، والقائمة على أسسٍ وطيدة من التعاون والعمل المشترك، مشيرا إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ونماءٍ على الصعد كافة، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة.

استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين مصر والبحرين

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ سلمان بن خليفة، مع سفيرة مصر لدى مملكة البحرين ريهام عبدالحميد محمود خليل، حيث تم استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، وبحث سبل تنميتها والدفع بها نحو مستويات أكثر تقدماً بما يعود بالخير والنماء على الجميع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت.

تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك

وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني إلى الحرص الذي يوليه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك والدفع بها نحو آفاقٍ أوسع، في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.