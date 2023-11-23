وزير المالية البحريني: حريصون على تحقيق مصالح مشتركة مع مصر

استقبل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نظيره البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة، في مطار القاهرة الدولي، لعقد اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي؛ بمقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وزير المالية يرحب بنظيره البحريني

وأكد وزير المالية تطلعه إلى نجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يُعزز مسيرة التعاون الثنائي على المستويات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية؛ بما يلبي الاحتياجات التنموية للشعبين الشقيقين.

وأكد وزير المالية البحريني عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، والمستندة إلى أسس متينة من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، لافتًا إلى حرص المملكة على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاقٍ أرحب بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.

وأشار إلى أهمية الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، منوهًا بدور اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياحية والعمرانية، بما يعود بالخير والنفع على الجميع.