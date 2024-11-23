عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «أرجاء لبنان تهتز.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على وسط بيروت».

وأشار التقرير إلى أنه بعد ساعات مرت على القصف الذي هزت مناطق عدة في الضاحية الجنوبية ببيروت ليلًا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على وسط العاصمة اللبنانية بيروت، الغارة طالت منطقة البسطة في بيروت المكتظة بالسكان ماأدى إلى سقوط شهداء ومصابين بعد تدمير مبنى سكني على رؤوس ساكنيه.

وأضاف التقرير أن كل أرجاء العاصمة اللبنانية اهتزت بفعل هذا العدوان الذي يبدوا أنه تم بواسطة قنابل خارقة للتحصينات اعتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي على استخدامها ضد مايزعم أنها مواقف لحزب الله اللبناني ويتحصن فيها قيادته.