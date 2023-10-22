وزير لبناني سابق: بيروت تبذل كل ما بوسعها لمنع تدهور الأوضاع في الجنوب

قال فارس بويز، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إن الحكومة اللبنانية تقوم بكل ما بوسعها وما لديها من إمكانيات محدودة، من أجل منع تدهور الأوضاع في الجنوب، أمام الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة.

لا سلطة للحكومة على إسرائيل أو حزب الله

وأضاف الوزير اللبناني السابق، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، أنه إذا ما قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي توسيع رقعة الصراع، ليشمل الجنوب اللبناني، وإذا ما قرر «حزب الله» التدخل في المعركة بشكل أكبر، فإنه لا توجد سلطة للحكومة اللبنانية لا على إسرائيل ولا على حزب الله.

وتابع أن الحكومة اللبنانية ليس لها سلطة سوى على الجيش اللبناني، معتبراً أن الجيش اللبناني ليس طرفا في هذا التصعيد، وهناك منظمات فلسطينية موجودة بشكل أو بآخر في لبنان، ويمكنها دون إرادة إسرائيل وحزب الله، أن تشعل الصراع.

الوضع «دقيق جداً» في الجنوب اللبناني

وأكد «بويز» أن «الوضع في الجنوب دقيق جداً عند إسرائيل من جهة، وحزب الله من جهة أخرى، حيث يتسمان بمبدأ قواعد اللعبة، فهناك قواعد غير مكتوبة منذ حرب 2006، وتضع إطاراً معيناً للرد وكيفية الرد لأي اعتداء يحصل».