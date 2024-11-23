الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بوزارة الاستثمار

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في العدد رقم 260 في 23 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تستبدل بنصوص المواد أرقام 40، 41، 127 من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2016 النصوص الآتية:

يمنح العاملون بالهيئة من شاغلي الوظائف التالية بدل ارتقاء شهريا صافيا بالفئات الآتية: