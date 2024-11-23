الجريدة الرسمية تنشر أسعار تذاكر زيارة السد العالي ومتحف النيل

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 350 لسنة 2024، بشأن تعديل أسعار تذاكر زيارة السد العالي ورمز الصداقة المصرية السوفيتية ومتحف النيل بأسوان، وذلك في العدد رقم 260 في 23 نوفمبر 2024.

أسعار تذاكر السد العالي

وجاء في المادة الأولى من القرار، اعتبارًا من أول سبتمبر 2024 تعدل أسعار تذاكر زيارة السد العالي ورمز الصداقة المصرية السوفيتية ومتحف النيل بأسوان وكذا أسعار الإيجار والرسوم للخدمات الخاصة بالمتحف على النحو التالي:

أولاً- تذاكر زيارة السد العالي ورمز الصداقة المصرية السوفيتية:

200 جنيه «مائتا جنيه» للزائرين الأجانب.

150 جنيها «مائة وخمسون جنيها» للزائرين الأجانب من سن 6 سنوات إلى سن 12 سنة».

30 جنيها «ثلاثون جنيها » للزائرين المصريين.

15 جنيها «خمسة عشر جنيها للطلاب المصريين».

تذاكر صعود رمز الصداقة المصرية السوفيتية

300 جنيه «ثلاثمائة جنيه للزائرين الأجانب».

150 جنيها «مائة وخمسون جنيها» للزائرين الأجانب «من سن 6 سنوات إلى سن 12 سنة».

100 جنيه «مائة جنيه» للزائرين المصريين.

30 جنيها «ثلاثون جنيها » للطلاب المصريين.

ثالثا- تذاكر زيارة متحف النيل بأسوان:

200 جنيه «مائتا جنيه للزائرين الأجانب».

100 جنيه «مائة جنيه» للزائرين الأجانب «من سن 6 سنوات إلى سن 12 سنة».

20 جنيها «عشرون جنيها للزائرين المصريين».

15 جنيها «خمسة عشر جنيها» للطلاب المصريين.