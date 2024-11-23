«القاهرة الإخبارية»: الجوع يضرب غزة ومسلحون يستولون على شاحنات المساعدات

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس في غزة، إن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي لا تقل خطورة عن القصف المستمر والآليات التي تتوغل في مختلف مناطق القطاع.

الجوع يضرب كل المحافظات

وأضاف «أبو كويك»، خلال تغطيته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مجاعة حقيقية في كل محافظات القطاع، مشيرًا إلى أنه في بداية العدوان كان الحديث ينصب على المجاعة في شمال القطاع، لكن الأوضاع تفاقمت، حيث تعيش كل محافظات القطاع تحت وطأة الجوع.

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أنه لا يوجد دقيق توزعه الجهات الإغاثية كما كان في الشهور الماضية، موضحًا أن هناك شاحنات محملة بالدقيق وصلت منذ أيام لكنها لا تلبي شيئا من حاجة السكان.

مسلحون يستولون على شاحنات المساعدات الإنسانية

وتابع: «ما يزيد من تعقيدات المشهد الإنساني، أن هناك بعض الجهات التي باتت وفق مؤسسات وإعلام غربي تتعامل بشكل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث باتت أشبه بالعصبات المنظمة التي تسيطر تستولي على شاحنات المساعدات المقبلة من معبر كرم أبو سالم».