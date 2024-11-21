بريطانيا: نواصل الضغط لوقف إطلاق النار في غزة.. ولبنان: سيناريو القطاع يتكرر لدينا

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن المملكة المتحدة تواصل الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

وفي سياق متصل، قالت نجاة عون صليبا، عضو مجلس النواب اللبناني، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في شن غارات عنيفة مكثفة على الضاحية الجنوبية بلبنان، ما يؤكد استمرار العدوان الوحشي والدمار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مجلس النواب اللبناني يريد تغيير الطريقة التي يتعامل بها الاحتلال الإسرائيلي مع المتطلبات والمناقشات، بعيدًا عن المماطلة التي اعتاد عليها.

سيناريو غزة يتكرر في لبنان

وتابعت: «ما يحدث في لبنان حدث مثله في غزة، إذ كان هناك مفاوضات ومباحثات لوقف إطلاق النار، لكن العدوان الإسرائيلي الوحشي المدمر لم يتوقف، لذا لا بد من الحذر من الطريقة التي يجري التعامل بها مع الاحتلال».

لبنان يريد ضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة أسرع

وبدوره، قال مسؤول لبناني كبير لوكالة رويترز، إن لبنان يريد ضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة أسرع من الجنوب، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح أن لبنان يسعى لإدخال تعديلات على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.