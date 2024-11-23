الدوما الروسي: لنا الحق في ضرب أهداف عسكرية للدول الغربية الداعمة لأوكرانيا

أكد مجلس الدوما الروسي أن موسكو لديها الحق في ضرب الأهداف العسكرية للدول الغربية التي تمد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأعلن مجلس الدوما الروسي أن استهداف الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية بعيدة المدى يعنى بداية حرب عالمية ثالثة.

وقال مجلس الدوما، في بيان أوردته قناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد الماضي، إن الرد الروسي على استخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا سيكون بشكل فوري.