مجلس الدوما الروسي يعلن أعضاء الحكومة الجديدة

أعلن مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، موافقته على جميع الوزراء في تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد عقد اجتماعات يوم الأحد الماضي مع المرشحين لشغل مناصب وزارية، والذين تشاورا مع أعضاء اللجان المختصة في مجلس الدوما الروسي.

أعضاء الحكومة الروسية الجدد

وتضمنت قائمة أعضاء الحكومة الروسية الجدد ما يلي:

- وزير النقل، رومان ستاروفويت

- وزير الصناعة والتجارة، أنطون أليخانوف

- وزير الطاقة، سيرغي تسيفيليف

- وزيرة الزراعة، أوكسانا لوت

- وزير الرياضة، ميخائيل ديغتياريوف

وزراء احتفظوا بمناصبهم في الحكومة

فيما احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم في الحكومة الجديدة وهم:

- وزير العمل والحماية الاجتماعية؛ أنطون كوتياكوف

- وزير الموارد الطبيعية والبيئة؛ ألكسندر كوزلوف

- وزير التعليم؛ سيرغي كرافتسوف

- وزيرة الثقافة؛ أولغا ليوبيموفا

- وزير التنمية الاقتصادية؛ مكسيم ريشتنيكوف

- وزير المالية؛ أنطون سيلوانوف

- وزير الصحة؛ ميخائيل موراشكو

- وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية؛ إريك فيزولين

- وزير التعليم والعلوم؛ فاليري فالكوف

- وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي؛ أليكسي تشيكونكوف

- وزير التنمية الرقمية والاتصالات؛ ماكسوت شادييف

وزير الداخلية والدفاع الروسيين

ووفقا للقانون الروسي يكون تعيين وزيري الداخلية والدفاع والخارجية بعد التشاور بين الرئيس ومجلس الاتحاد.