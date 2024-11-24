تفسير حلم الأذان في المنام.. قضاء للحوائج أم إنذار بارتكاب الذنوب؟

عادة ما يحلم الكثيرون، بسماع صوت الأذان في المنام سواء الرائي هو من يؤذن أو يتردد على مسامعه من مئذنة مسجد الأمر الذي يحمل العديد من الدلالات، التي تختلف من الرجل إلى العزباء إلى الزوجة.

تفسير حلم الأذان في المنام

يرى العلامة ابن سيرين، في كتابه «تفسير الأحلام» إن سماع الأذان في المنام يختلف دلالاته باختلاف الرائي، والظروف المحيطة فقد يكون أمرًا سار للبعض، وتحذير وإنذار للبعض الآخر.

تفسير حلم سماع الأذان في المنام لابن سيرين

يقول العلامة ابن سيرين في تفسير حلم سماع الأذان في المنام إنه دلالة على اقتراب الرائي، إذا كان صالحًا، وييم شعائر الإسلام، لأداء فريضة الحج في وقت قريب حيث سيرزق الله الرائي بأداء هذه الفريضة.

ويجد ابن سيرين، إنه حال رؤية رائي صالح لحلم الأذان في المنام، فهو إشارة إلى فك الكرب، وسعة العيش، وأن الله سبحانه وتعالى سيساعده في قضاء حوائجه في أقرب وقت.

كما إن حلم الأذان في المنام، إشارة لتبدل الأحوال للأفضل؛ ولكن إذا كان الرائي فاسدا فإن حلم سماع الأذان في المنام، بحسب تفسير ابن سيرين، هو إنذار له لكي يحسن معاملاته، ويعود لصوابه، وأن يعدل عن الطريق الذي يسير به، وقد يكون حلم الأذان في المنام للشخص الفاسد، هو دليل على ارتكاب الذنوب والمداومة عليها، فالحلم هو رسالة من الله سبحانه وتعالى له.

لو استمع الرائي لصوت الأذان في الحلم يشير إلى وجود نميمة يتعرض لها أو تقلبات كبرى ستحدث في حياته، بينما إذا كان صوت الأذان من مكان بعيد أو من جوف بئر فهذا يدل على السفر والتنقل من مكان لآخر.

تفسير حلم سماع الأذان في المنام للعزباء

يشير حلم سماع الأذان في المنام للعزباء، إلى الدَّعوة لفرح وعقد قران، كما أنه قد يكون إشارة لها لإتمام بعض الأعمال التي تم البدء فيها، وتدل رؤية سماع الأذان في المنام للعزباء، إلى التخلص من هموم وأحزان كبيرة، وانتهاء فترات الضيق والقلق والوصول لغايتها.

تفسير حلم سماع الأذان في المنام للمتزوجة

يرى ابنُ سيرين أنَ أذان المرأة المتزوجة في المنام في مئذنة الجامع قد يدلُ على ظهور بِدعة عظيمة في ذلك المكان.

تفسير حلم سماع الأذان في المنام الحامل

أما سماع المرأة الحامل؛ للأذان في الحلم، فإذا كانت حامل بُشِّرت بغلام، وربّما كان ‌أذانُ المرأة لزوجها عِزّاً.

تفسير حلم سماع الأذان في المنام للصبي

يرى ابن شاهين، والشيخ عبد الغني النابلسي، أنَّ من رأى طفلاً صغيراً يؤذن، فإنّه دلالة على كلامُ زورٍ وبهتان في حقِّ والدَيه.