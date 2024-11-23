موعد مباراة بوكا جونيورز وهوراكان بالدوري الأرجنتيني

يحل فريق بوكا جونيورز، ضيفا على نظيره هوراكان على ملعب «توماس أدولفو ديكو»، بالجولة 24 لبطولة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وينطلق لقاء بوكا جونيورز، وهوراكان، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع من صباح غد الأحد بتوقيت القاهرة.

فوز بوكا جونيورز على يونيون

ويدخل بوكا جونيورز، مباراة هوراكان، بالفوز على نظيره يونيون سانتا، بنتيجة 1-0 على ملعب «لابومبونيرا»، بالجولة 23 لبطولة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، ليرتفع رصيده إلى النقطة 34 بالترتيب الثامن.

وفي المقابل، يخوض هوراكان، مباراة بوكا جونيورز، بالخسارة أمام أتلتيكو توكومان، بنتيجة 2-4 على ملعب «خوسيه فييرو»، بالجولة 23 لبطولة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 42 النقطة بالترتيب الثاني.

وتنطلق مباريات الجولة 24 لبطولة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، بلقاء يجمع بين تيجري، وأنيستتوتو على ملعب «خوسيه ديلا جيوفانا»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح غد الأحد بتوقيت القاهرة.