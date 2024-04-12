انطلاق الجولة الأخيرة من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين غدا
كتب:
حسن رمضان
02:04 م | الجمعة 12 أبريل 2024
مباراة تيجري وبلاتينسي
تنطلق مباريات الجولة 14 والأخيرة من بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، مساء الغد، بمواجهة تيجري ويونيون سانتا، على ملعب «خوسيه ديلا جيوفانا»، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
ويدخل تيجري صاحب المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد «5 نقاط»، مباراة يونيون سانتا، بخسارة من بلاتينسي بنتيجة 1-3، في الجولة 13 من بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.
خسارة يونيون من بيلجرانو
وفي المقابل، يخوض يونيون سانتا، صاحب المركز الثامن برصيد «17 نقاط»، مباراة الجولة الأخيرة في بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، بعد هزيمة من بيلجرانو بهدفين مقابل هدف، في الجولة 13.