انطلاق الجولة الأخيرة من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين غدا

تنطلق مباريات الجولة 14 والأخيرة من بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، مساء الغد، بمواجهة تيجري ويونيون سانتا، على ملعب «خوسيه ديلا جيوفانا»، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل تيجري صاحب المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد «5 نقاط»، مباراة يونيون سانتا، بخسارة من بلاتينسي بنتيجة 1-3، في الجولة 13 من بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

خسارة يونيون من بيلجرانو

وفي المقابل، يخوض يونيون سانتا، صاحب المركز الثامن برصيد «17 نقاط»، مباراة الجولة الأخيرة في بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، بعد هزيمة من بيلجرانو بهدفين مقابل هدف، في الجولة 13.