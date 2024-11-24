«التأمينات» توضح متى يُعدل معاش العجز بالنسبة للمؤمن عليه

يحدث في بعض الأحيان خلال أداء الشخص المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص، إصابته مما يتسبب في عجزه عن العمل لفترة طويلة، لذلك توفر الهيئة له خلال هذه الفترة معاشا حتى يتماثل للشفاء أو تثبت إصابته التي تجعله يحصل على معاش عجز بشكل دائم بعد خضوعه للعرض على كومسيون طبي.

إعادة فحص طبي لتعديل المعاش

وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن عليه الذي حدثت له إصابة تسببت في عجز أثناء فترة عمله، أن يتم عمل إعادة فحص طبي حتى يتم تعديل المعاش الخاص به.

تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يمكن للشخص المؤمن عليه تعديل معاش العجز، ولكن يراعي في حالة تعديل النسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي مراعاة ما يلي:

متى يتم تعديل المعاش للمؤمن عليه؟

ويتم تعديل المعاش في حالة كان الشخص المؤمن عليه صاحب معاش يتم تعديل المعاش الخاص بالعجز اعتبارًا من الشهر الثاني الذي ثبت فيه درجة العجز الأخيرة له، ومن الممكن أن يتم وقف المعاش عند إعادة الفحص مرة أخرى.

ولكن في حالة حدث نقصان لنسبة العجز عند إجراء الفحص الطبي ووصلت النسبة 35% يتم وقف المعاش بشكل نهائي عن المؤمن عليه ويتم صرف تعويض من دفعة واحدة.