ضمن حياة كريمة.. «أنت الحياة» تقدم خدمات صحية وتعليمية واجتماعية بسوهاج

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» في سوهاج، قافلة متكاملة لخدمة أهالي قرية «الرياينة» دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، ورئيس مركز ومدينة وطما، وذلك ضمن مبادرة «أنت الحياة»، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

القافلة ضمت مجموعة من الخدمات

وقال العقيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، إن القافلة ضمت مجموعة من الخدمات في مجالات الصحة، والتعليم، ومحو الأمية، وتقديم المساعدات الإجتماعية، والشباب والرياضة، والندوات التثقيفية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتستهدف أكثر من جميع الأهالي، وذلك على مدار يومي السبت والأحد.

تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأكثر استحققا

وأضاف مدير مؤسسة حياة كريمة في تصريحات لـ«الوطن» أن «القافلة» جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأكثر استحققا، متابعا: أن هناك عدة خدمات تقدمها القافلة منها تقديم الرعاية الطبية للمواطنين في التخصصات المختلفة «النساء والتوليد، والأنف والأذن، والباطنة، والجراحة، والأطفال، وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة تقدم بالمجان، كما يتم استخراج بطاقات الرقم القومى، بالإضافة لدفع المديونيات عن عدد من الغارمات».

توزيع 2000 كرتونة من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

وكشف مدير مؤسسة حياة كريمة، عن توزيع 2000 كرتونة من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، مع تنظيم مجموعة من الفاعليات المتنوعة، حيث تم استكمال بحث ودراسة الحالات المستحقة من الغارمات، وشملت الفعاليات ورش عمل وعيادات استشارية طبية، بالإضافة إلى تدريبات حرفية تهدف إلى تعزيز المهارات، وتنظيم مباريات رياضية، إلى جانب مسرح ومعرض للكتاب.

وفي إطار دعم الغارمين، من المقرر دراسة حالاتهم، كما يوجد قافلة طبية تقدم أدوية في معظم التخصصات، إضافة إلى إصدار بطاقات رقم قومي للسيدات بالمجان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما سيعقد مجمع عمال مصر ملتقى توظيفي يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأشاد نائب محافظ سوهاج، الدكتور محمد عبد الهادي بالقافلة وما تقدمه من خدمات لأهالي القرية، ووفير كافة أوجه الدعم للأهالي، ووصول خدماتها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، مثمنا مجهودات مؤسسة حياة كريمة في خدمة مواطني سوهاج، والعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وقال «محمد جمال»، عامل، أحد أبناء مركز طما: «أنا أستفدت أنا وأسرتي من الكشف الطبي واستخراج زوجتي بطاقة رقم قومى مجانا»، وأنني أشكر مؤسسة «حياة كريمة» على هذه القافلة المتنوعة التي تقدم خدمة حقيقية.