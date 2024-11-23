يوسف ومحمد.. أصغر عارضين في «أيادي مصر» يكشفان سر السجاد اليدوي

في قلب معرض «أيادي مصر» الذي أُقيم بمحافظة الوادي الجديد، لفت أصغر العارضين الأنظار إليهما بقوة، ليس فقط لصغر سنهما، ولكن لما يحملانه من إبداع وحرفية موروثة، هما: يوسف صلاح رمضان، طالب في الصف الأول الثانوي صنايع، وشقيقه محمد في الصف الثاني الإعدادي، وقدما لأول مرة في المعرض سجادًا يدويًا تعلماه من والديهما في سقارة الجيزة.

أصغر عارضين في معرض أيادي مصر

منذ الصف الخامس الابتدائي، بدأ يوسف في العمل على السجاد اليدوي، حيث كان يشبع شغفه بالتراث مع عائلته، يصف يوسف مبتسمًا: «كان عندنا مساحات متنوعة من السجاد، بعضها برسومات تمثل حياة البدو، مثل رجل يمسك جملًا وأهرامات فوقه، أو رسومات أخرى يتم الاتفاق عليه قبل أن يشرع في بدء العمل بالسجادة».

أما شقيقه محمد، يشرح أن السجاد يختلف من حيث الحجم والنوعية، وأنه يستخدم خامات مثل الحرير الطبيعي والقطن مما يعطي نعومة استثنائية للمنتج.

رئيس الوزراء يشيد بمهارة الطفلين العارضين وبإبداع السجاد اليدوي

لحظة فارقة في المعرض كانت عندما توقف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمام يوسف ومحمد، مشيدًا بعرضهما وطلب منهما توضيح المزيد عن المنتجات والأسعار، حتى يتأكد عن استيعابهما لما يعرضانه، فكان التفاعل بين «يوسف، ومحمد» ورئيس الحكومة مليئًا بالحماس، حيث أظهرا لباقة فائقة في العرض، وأجابا على كل أسئلته بدقة، حتى حول أسعار الخامات التي تستخدم في صناعة السجاد.

«أنتم شاطرين»، قالها الدكتور مصطفى مدبولي مشجعًا الطفلين، ثم وعدهما بأن يكونا معه في الزيارة القادمة.

خير سفراء للمنتجات

وقالت منى عبد الله، منسقة وحدة أيادي مصر بدمياط، إن يوسف ومحمد يمثلان نموذجًا حيًا للشباب الذي يعتز بتراثه ويعمل بجد للحفاظ عليه، مضيفة: ׅ«الناس صفقوا لهما لأنهما كانا خير سفراء لمنتجاتهم»، بالإضافة إلى عرضهم المميز، أتاح هذا الحدث لهما فرصة التواصل مع المسؤولين والجمهور، مما جعل زيارتهم للمعرض بداية جديدة في مسيرتهما نحو الحفاظ على التراث، وتحقيق حلمهما في تطوير صناعة السجاد اليدوي، وتم تكريمهم من حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وأثنت على إنتاجهما .