تفاصيل تنظيم معرض «أيادي مصر للحرف التراثية» في أسوان

تشهد محافظة أسوان تنظيم فعاليات معرض أيادي مصر للحرف التراثية واليدوية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، جاء ذلك وفق تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، بعنوان «تنظيم فعاليات أيادي مصر للحرف التراثية في أسوان».

تسهيلات وتيسيرات أمام العارضين

ويشارك في المعرض 20 محافظة، ويقدم المعرض كل التسهيلات والتيسيرات أمام العارضين المصنعين للحرف اليدوية والمشغولات التراثية المتنوعة لإنجاح الفعاليات وتحقيق العوائد الإيجابية من خلال التسويق الجيد لمنتجاتهم التي تتميز بالجودة العالية.

يشتمل المعرض على حالة من التنوع المتميز للمنتجات

ويشتمل المعرض على حالة من التنوع المتميز للمنتجات من مختلف المحافظات المشاركة ويشهد إقبالا كبيرا للتعرف على الطراز والطابع الذي تتميز به كل محافظة بجانب خفض الأسعار مقارنة بالأسواق الخارجية، ولم يتوقف عند الزائرين المصريين فقط بل تم العمل على استقدام ودعوة الأفواج السياحية إلى موقع المعرض الذي جرى اختياره في حديقة بلازا النيل وتحول إلى مزار سياحي لما يمتلكه من أعمال راقية في التصنيع المحلي نُفذت بفكر إبداعي وابتكاري مميز للغاية.