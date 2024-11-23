مهرجان الأقصر يشارك في سوق الفيلم القصير بـ«طنجة» في دورته الـ13

يشارك وفد من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في سوق الفيلم القصير بمهرجان طنجة للفيلم في دورته الـ13، برئاسة المخرج سعيد الزربوخ، مؤسس المهرجان، فيما تقام هذه الدورة تحت شعار «طنجة تتنفس السينما».

مشاركة مهرجان الأقصر بمهرجان طنجة

وقالت المخرجة عزة الحسيني، إنّ مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مشارك هذه الدورة بسوق الفيلم، بالإضافة لندوة رئيسية عن دور المهرجانات في توزيع الأفلام ضمن مسار «أنشطة مصنع طنجة للفيلم» أشارك فيها كمتحدث رئيسي مع المخرج بهاء الجمل عن شركة I am a film، والسينمائية نيو شياوا ممثلة لمهرجان ذهابًا وإيابًا.

وأكدت «الحسيني» بأن المهرجانات السينمائية تلعب دورًا أساسيًا في الترويج لثقافة الصورة، ولها أدوار ثقافية وعوائد اقتصادية، ولذلك فهي صناعة كبيرة مهمة لأي دولة.

تفاصيل مهرجان طنجة

يكرم مهرجان طنجة للفيلم في هذه الدورة المخرج المغربي مؤمن السميحي والفنان ربيع القاطي، كما يقيم المهرجان عددًا من الندوات، منها ندوة بعنوان «الأندية السينمائية في عصر الرقمنة: تحديات الاستقبال واستراتيجيات التكيف»، وندوة أخرى عن «السينما والذكاء الاصطناعي: سؤال الأهمية ومقاربة المخاطر»، كما يشارك من مصر عدد من الأفلام في المسابقات المختلفة، مثل فيلم «ميرا» للمخرج أحمد سمير، وفيلم «The Burned Umbra» للمخرجة إيناس الخشاب، وفيلم «راعي البقر الأخير» للمخرجة بسمة شيرين.

يقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، ومؤسسة كيميت، والبنك الأهلي المصري.