«الأقصر للسينما الأفريقية» يمثل مصر في مهرجان «فستلاج» بكوت ديفوار

يشارك وفد من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمهرجان فستلاج السينمائي بكوت ديفوار برئاسة الفنانة والمخرجة ناكي سيسفانا في دورته الـ12، إذ يقدم السيناريست سيد فؤاد ورشة السيناريو، ويقدم مهندس الديكور والسينمائي فوزي العوامري ماستر كلاس.

كما يتولى أيضًا فوزي العوامري عضوية لجنة تحكيم بالمسابقة الرسمية، والمهرجان يسهم في رعايته ودعمه السفارة المصرية بكوت ديفوار والسفير المصري شريف سيف، وشركة مصر للطيران.

سينما المرأة

المهرجان يقام بالعاصمة أبيدجان، ويحاول الوصول إلي المناطق الشعبية والمهمشة لإقامة عروض سينمائية بها، كما يهتم بالمرأة ويخصص محورًا لسينما المرأة ويخصص يوما لسينما المرأة، كما تخصص مسيرة للنساء في ذكري مشاركة النساء في أحداث وطنية، ويحضر المهرجان فرانشيسكا دي ماورو، سفيرة الاتحاد الأوربي بكوت ديفوار.

ورش فنية

ويقدم السيناريست سيد فؤاد ورشة لطلاب الإعلام الدارسين للسينما بجامعة أبيدجان، وكذلك يقدم السينمائي ومهندس الديكور فوزي العوامري ورشته بكلية الفنون الجميلة بنفس الجامعة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، وأصبح ضمن قرار 1228 لسنة 2018، لرئيس الوزراء بدعم الحكومة للمهرجانات التي تلعب دورًا مهمًا في مجالها وتخصصها.

ويقام المهرجان بدعم وزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، ومؤسسة كيميت، والبنك الأهلي المصري.