وزير الإسكان يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمركز مارينا العلمين السياحي

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بإقليم الساحل الشمالي الغربي، إذ تفقد سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ«نيو مارينا»، ومشروع «مارينا 8 المطل على البحيرة»، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

سرعة معدلات التنفيذ

وتفقد وزير الإسكان، سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ«نيو مارينا» إذ وجه بضغط معدلات التنفيذ، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، وكذا تفقد سير العمل بمشروع «مارينا 8»، وتفقد نموذجا لأحد الشاليهات التي يجرى تشطيبها، موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وتابع الوزير، موقف أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري والمقرر تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، موجهًا بضغط معدلات التنفيذ، وسرعة إنهاء تلك الأعمال، والتي تشمل، توسعة وتطوير الطرق، وتطوير ورفع كفاءة المداخل أمام البوابات، وتركيب كاميرات للمراقبة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة المسطحات الخضراء لتغيير الصورة البصرية، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، وغيرها من الأعمال.

الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم

وشدّد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وتوزيع الأعمال على الشركات الجادة لسرعة إنجازها، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، موجهاً بضرورة تنفيذ مختلف الأعمال على أعلى مستوى، يليق بحجم التنمية الكبير الذي يتم تنفيذه بإقليم الساحل الشمالي الغربي.