4 أبراج فلكية تتسم بالغموض.. «كأنك تلاعبهم الشطرنج»

الغموض والكتمان وإخفاء المشاعر من الصفات التي يمتلكها العديد من الأشخاص ويكون ذلك لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالخجل ومنها قد يكون حبا في الاحتفاظ بأسرارهم لأنفسهم وإظهارها فقط خلال بعض المواقف وذلك حسب رغبتهم، حيث قد بلجأ محبي وعشاق الأبراج الفلكية إلى عالم الفلك لمعرفة الأبراج التي يتسم أصحابها بالغموض، خاصة إذا كان شريك الحياة من بين هذه الأبراج.

أبراج فلكية تتسم بالغموض والكتمان

هناك العديد من الأبراج الفلكية التي يتسم أصحابها بالغموض وعدم إفشاء أسرارهم ومن ضمنها مواليد برج العقرب، حيث إن مولود هذا البرج من الشخصيات الغامضة للغاية، حيث تكون المحادثات معه وكأننا في مباراة الشطرنج، أي أن لا يستطيع الآخرون معرفة ما بداخله.

أصحاب برج العذراء

وجاءت من ضمن الأبراج الفلكية التي يتسم أصحابها بالغموض هم أصحاب برج العذراء، حيث إن مولود هذا البرج لا يفصح عن أسراره ومشاعره مهما كان الأمر، وحتى في تعامله مع شريك الحياة، فهو لا يكشف عن مشاعره بكل سهولة، وذلك لأنه يعتقد أن الغموض يساعده على تفادي النزاعات والمشاحنات السلبية والعدوانية وفقا لما ذكره موقع «timesofindia».

مواليد برج «الجدي»

لم تقتصر الأبراج الفلكية التي تتسم الغموض والكتمان في تعاملاتها مع الآخرين على هذا الحد، ولكن جاء من ضمن هذه الأبراج الفلكية هم مواليد برج «الجدي»، حيث إن مولود هذا البرج يعرف بالشخصية العملية والواقعية فهو دائما يكون حريصا على تحقيق المزيد من أهدافه وطموحاته المستقبلية، كما أنه يخطط لكل خطوة في حياته المستقبلية بكل دقة، لذلك يكون دائما متحفظا على أسراره، وأيضا لا يحب أن يظهر نقاط ضعفه أمام الآخرين.

مواليد برج السرطان

أصحاب برج السرطان من ضمن الأبراج التي تتسم بالغموض في تعاملها مع الآخرين، حيث إن مولود هذا البرج يفضل الشعور بالأمان، ما يجعله يُخفي مشاعره تجاه الآخرين، وذلك خوفا من تعرضه للأذى والضرر، ما يجعله يُحيط نفسه بدائرة مغلقة من الأصدقاء، ولا يكشف عن أعماله الداخلية إلا لمن يكسبون ثقته.