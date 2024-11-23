وزير الصحة يوجه بسرعة إجراء عملية تركيب شرائح لطفل بمستشفى بلبيس العام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، مستشفى بلبيس العام في محافظة الشرقية، وذلك في زيارة مفاجئة ضمن جولاته الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وزير الصحة يتفقد قسم الطوارئ بمستشفى بلبيس

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الطوارئ، وراجع سجلات دخول وخروج الحالات، واطلع على كشوف حضور وانصراف الأطقم الطبية في العيادات، إذ وجّه الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، بإعادة توزيع القوى البشرية الزائدة على الأماكن الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مراجعة عقد شركة الأمن.

وأضاف أن الوزير تابع جولته بتفقد عيادة عقر الكلب، واطمأن على توافر المصل الخاص بعقر الكلب، كما تفقد عيادة الرمد، ووجه بتحديث أجهزة الكشف بالعيادة، كما تفقد الصيدلة، وحرص على التأكد من توافر مخزون كافي من المستحضرات الدوائية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة كـ«السكر، والضغط، وأمراض القلب».

وزير الصحة يتفقد قسم الرعاية المركزة والحضانات

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة والحضانات، واطمأن على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لجميع الحالات؛ إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية للرعايات 21 سريرا.

وتابع أن الوزير حرص على الاستماع للمواطنين للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، موجها بتسريع إجراء عملية تركيب شرائح ومسامير لطفل من المترددين على المستشفى.