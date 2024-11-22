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«كهرباء المنيا» تنظم قافلة طبية للكشف علي العاملين وأسرهم

كتب:

سلامة عامر
12:14 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية وقيادات الشركة

الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية وقيادات الشركة

نظمت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء في المنيا، قافلة طبية للكشف على العاملين بالكهرباء وأسرهم وأصحاب المعاشات وأهالي المناطق القاطنين بنطاق عمل الشركة التابع لقطاع أسيوط برئاسة الدكتور أيمن الوزاني، مدير عام الخدمات الطبية بالقطاع.

إجراء الكشف والفحوصات اللازمة على المرضى

قال الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إداره شركة الخدمات الطبية والعضو المنتدب، في بيان، إنّ القافلة الطبية بالقطاع اجرت الكشف والفحوصات اللازمة على المرضى من قبل نخبة من الأطباء المتخصصين، لافتا إلى مواصلة الشركة تنظيم المزيد من القوافل الطبية مع التركيز على المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الطبية.

التعرف على مطالب وشكاوى المواطنين

وأوضح أن الشركة خصصت عددا من وسائل الاتصال لمتابعة شكاوى العاملين في قطاع الكهرباء وجموع المواطنين المتلقين للخدمات الطبية عبر الشركة، لافتا إلى أنه وجه الأطقم الطبية والإدارية العاملين في مستشفى كهرباء ألماظة بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكاواهم، والعمل على حلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.