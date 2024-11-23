إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ ضمن الموجة الـ24

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بمركز الحامول، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تنفيذ 12 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وكشف المحافظ في بيان عن تنفيذ 12 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 724م2 بنطاق مركز الحامول، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ضمّن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مٌشيرًا إلى أنّ تكثيف الحملات بشكل مُتتالي لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.

الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وانطلقت الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، في 12 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 27 ديسمبر المقبل، على أنّ تنفذ على 3 مراحل، وتستهدف إزالة كل حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات والتنسيق مع وزارة الداخلية.