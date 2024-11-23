وزير الخارجية: نشيد بالعلاقات بين مصر وبوليفيا ونعمل على تطويرها

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة: «نشيد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ودولة بوليفيا، ونتطلع بطبيعة الحال إلى مزيد من دعم وتطوير هذه العلاقات، ونحن على ثقة أن نتائج المشاورات بيني وبين الوزيرة البوليفية، تطرقت إلى العلاقات الثنائية، وسبل المزيد من تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب».

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البوليفية، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا العام نحتفل بمرور 64 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبوليفيا، ويعتز البلدان بهذه العلاقات، ونهنئ دولة بوليفيا الصديقة بمرور 200 عام على حصولها على استقلالها.