وزير الخارجية: نعتز بعلاقتنا بدول أمريكا اللاتينية وبوليفيا بشكل خاص

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تطرق مع نظيرته البوليفية للتعاون المشترك في قطاعات التعليم والسياحة والثقافة، وأكدنا أن هناك مجالات أرحب لتعزيز التعاون في هذه المجالات، ووقعنا على الاتفاقية للتعاون المشترك بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والأكاديمية الدبلوماسية البوليفية.

وأضاف خلال مؤتمر صحف، عرضته قناة القاهرة الإخبارية: «نعتز بعلاقتنا بدول أمريكا اللاتينية وبشكل خاص مع دولة بوليفيا، وتحدثننا مع التضامن المشترك بين الدول ما يسمى بالجنوب العالمي، وعلينا مسؤولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والوزيرة أبدت تقديرها البالغ لما شاهدته في العاصمة الإدارية الجديدة من إنجازات ضخمة وهائلة، تتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع: «تحدثنا أيضا عن إمكانية تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وحظيت الملفات الإقليمية والدولية بنصيب مهم من المشاورات بيني وبين الوزيرة، لاسيما سياسة المعايير المزدوجة، والنفاق الدولي فيما يتعلق مع القضايا المنطقة العربية، فيما يخص باستمرار العدوان على قطاع غزة والانتهاكات السافرة على الضفة الغربية والعدوان على لبنان، وهي الاعتداءات التي تمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي».