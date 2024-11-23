إجراءات عاجلة من «التضامن» بشأن الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

كشف رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ما تم إنجازه فى ملف الحماية الاجتماعية، موضحا أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تركز في الوقت الحالي على تطوير المزيد من إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.

أعمال البنية الأساسية والتطوير

ونوه «شفيق» خلال فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، بما تم إنجازه من أعمال البنية الأساسية والمعلوماتية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الذى أطلق منذ عام 2015، موضحا أن البرنامج الذي يقدم دعما نقديا لإجمالي عدد 4.7 ملايين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يشمل 20 مليون مواطن تقريبا، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، ويضاف لهذا العدد 500 ألف أسرة ممولين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

معايير حوكمة الأداء

تضمنت الفعاليات، الاتفاق على تنفيذ مديري مديريات الاجتماعية لعدد من الإجراءات الشهرية، التي تعكس ما تم الوصول إليه من تنفيذ للأنشطة، وتحقيق للنتائج شامل ما تم تنفيذه من إجراءات مراجعة دورية للوصول لأعلى معايير حوكمة الأداء اللازمة.